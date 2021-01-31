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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 31 января 2021
Вест Хэм
31.01.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
87'
К. Доусон
57'
М. Салах
68'
М. Салах
84'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
ГОЛ! 1:3!
К. Доусон
Пас отдал
А. Крессуэлл
87'
84'
ГОЛ! 0:3!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Р. Фирмино
80'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Ориги
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Боуэн
79'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Антонио
79'
69'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Шакири
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
57'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
Т. Соучек
49'
Желтая карточка
Д. Райс
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
20
Боуэн
10
Бенрахма
18
Антонио
3-4-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
3
Робертсон
6
Алькантара
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Шакири
10
Салах
27
Ориги
20
Боуэн
2
Фредерикс
2
Фредерикс
20
Боуэн
18
Антонио
16
Нобл
16
Нобл
18
Антонио
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
20
Милнер
21
Джонс
21
Джонс
20
Милнер
10
Шакири
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Шакири
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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