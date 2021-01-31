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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Зброевка
Опава - Зброевка: обзор матча 31 января 2021
Опава
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Зброевка
18'
A. Fousek
90+1'
Я. Гладик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Зброевка
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Я. Гладик
Желтая карточка
P. Hellebrand
86'
72'
Желтая карточка
P. Stepanovsky
64'
Замена
O. Vanek
️️️️
O. Pachlopnik
64'
Замена
Я. Гладик
️️️️
A. Fousek
Замена
D. Vecerka
️️️️
L. Kania
56'
Замена
T. Smola
️️️️
J. Žídek
56'
46'
Замена
J. Moravec
️️️️
Š. Šumbera
45'
+2
Желтая карточка
А. Русек
Замена
J. Schaffartzik
️️️️
D. Brezina
44'
Желтая карточка
D. Brezina
31'
27'
Желтая карточка
A. Fousek
18'
ГОЛ! 0:1!
A. Fousek
Пас отдал
J. Sedlak
Замена
V. Jurena
️️️️
L. Holik
11'
9'
Желтая карточка
Š. Šumbera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
9
Антонин Русек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Опава
21
Vaclav Jurena
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Зброевка
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
2-2-2-4
1
21
20
Хелешич
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
18
0
0
70
Чванчара
0
2-5
15
Шурал
4
Перница
0
30
0
16
8
0
28
28
0
0
21
21
0
0
14
14
0
21
0
0
21
30
14
Гладик
14
Гладик
30
0
0
0
0
8
0
0
8
Остались в запасе
Опава
Зброевка
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Опава - Зброевка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
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