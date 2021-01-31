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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Эммен
Виллем II - Эммен: обзор матча 31 января 2021
Виллем II
31.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
2 : 0
Завершен
Эммен
38'
Ч. Наннели
47'
К. Вридт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Эммен
90'
Желтая карточка
Г. Бейл
Замена
О. Ромени
️️️️
Ч. Наннели
74'
Замена
М. Трезор
️️️️
М. Келерт
74'
70'
Замена
A. Jansen
️️️️
H. B. Moussa
Замена
Л. Селахи
️️️️
К. Вридт
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Вридт
47'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Наннели
Пас отдал
М. Келерт
38'
Замена
J. van der Heijden
️️️️
F. Heerkens
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Виллем II
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
0
A. Jansen
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
3-3-4
26
Брондел
17
Кен
8
Хольмен
3
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
20
14
Павлидис
11
Вридт
6
2-2-2-5
23
Бейл
20
Араухо
25
Влак
11
Фрей
11
Лаурсен
6
Пенья
26
4
22
0
19
3
6
6
3
7
Наннели
10
Ромени
10
Ромени
7
Наннели
11
Вридт
18
Селахи
18
Селахи
11
Вридт
27
Келерт
31
Трезор
31
Трезор
27
Келерт
0
0
0
0
Остались в запасе
Виллем II
Эммен
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Остались в запасе
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Виллем II - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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