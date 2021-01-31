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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Дижон
Лилль - Дижон: обзор матча 31 января 2021
Лилль
31.01.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
29'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Дижон
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Чафик
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
84'
Желтая карточка
Шека
82'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Сумаре
81'
Замена
Шека
️️️️
Ж. Бамба
81'
81'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
81'
Замена
А. Добре
️️️️
Б. Целина
75'
Желтая карточка
Н. Музинга
Замена
Н. Иконе
️️️️
Ю. Языджи
70'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
70'
67'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Боэ
67'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Ж. Мари
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
29'
25'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Р. Ассале
Желтая карточка
С. Ботман
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
6
Брадарич
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
7
Араухо
3-2-2-2-1
1
Расьоппи
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
6
Лаутоа
23
Боэ
25
Музинга
14
Мари
22
Ндонг
17
Бальде
43
Целина
27
Ассале
97
Языджи
93
Иконе
93
Иконе
97
Языджи
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
19
Бамба
8
Шека
8
Шека
19
Бамба
34
Сумаре
8
Саншеш
8
Саншеш
34
Сумаре
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
27
Ассале
29
Эбимбе
29
Эбимбе
27
Ассале
43
Целина
29
Добре
29
Добре
43
Целина
23
Боэ
26
Чафик
26
Чафик
23
Боэ
14
Мари
7
Саммаритано
7
Саммаритано
14
Мари
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
Остались в запасе
Лилль
Дижон
30
Люка Шевалье
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Рейнилду
ЛЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Сатурнин Альягбе
ВР
8
Мунир Шуиар
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Рейнилду
ЛЗ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
8
Мунир Шуиар
ЛВ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Лилль - Дижон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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