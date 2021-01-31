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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 31 января 2021
Вольфсбург
31.01.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
21'
Д. Энтони Брукс
39'
В. Вегхорст
85'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Арнольд
89'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
89'
Замена
В. Са
️️️️
Б. Баку
89'
ГОЛ! 3:0!
Я. Герхардт
Пас отдал
Б. Баку
85'
85'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
В. Грифо
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
79'
72'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Б. Сантамария
72'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Штеффен
69'
60'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
60'
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони Брукс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
6
Отавио
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-4-2-1
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
11
Чон
32
Грифо
9
Демирович
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
17
Баку
27
Са
27
Са
17
Баку
27
Арнольд
7
Брекало
7
Брекало
27
Арнольд
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
11
Штеффен
14
Мехмеди
14
Мехмеди
11
Штеффен
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
32
Грифо
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Сантамария
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Сантамария
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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