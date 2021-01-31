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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Атромитос
ПАС - Атромитос: обзор матча 31 января 2021
ПАС
31.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Атромитос
5'
A. Agayev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Атромитос
90'
+4
Замена
К. Кивракидис
️️️️
J. Umbides
90'
+3
Замена
️️️️
B. Rabello
90'
+2
Замена
С. Струнгис
️️️️
J. Tomasevic
Желтая карточка
Я. Каргас
88'
85'
Желтая карточка
П. Саломон
Замена
Н. Милинчану
️️️️
J. Leo
83'
Замена
В. Наумец
️️️️
Ф. Кастро
82'
64'
Желтая карточка
Д. Гутас
Замена
Г. Памлидис
️️️️
F. Brener
63'
60'
Замена
П. Якумакис
️️️️
A. Agayev
46'
Замена
Б. Матич
️️️️
B. Edomwonyi
33'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Agayev
Пас отдал
B. Edomwonyi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
0
F. Brener
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
3-2-1-4
12
Лодыгин
3
Пилиос
6
Пантелакис
4
Каргас
8
Лиасос
22
Кастро
7
Карталис
0
24
12
12
1-5-4
35
Мандас
6
Гутас
3
Гальвао
8
10
Саломон
8
Харисис
10
34
22
0
28
0
14
Памлидис
14
Памлидис
0
22
Кастро
9
Наумец
9
Наумец
22
Кастро
12
20
Милинчану
20
Милинчану
12
34
50
Матич
50
Матич
34
22
4
Струнгис
4
Струнгис
22
8
19
Кивракидис
19
Кивракидис
8
0
8
Якумакис
8
Якумакис
0
Остались в запасе
ПАС
Атромитос
31
Василиос Атанасиу
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Петракис
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
Остались в запасе
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
33
Christos Theodorakis
ЦФ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАС - Атромитос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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