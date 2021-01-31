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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Гезтепе
Денизлиспор - Гезтепе: обзор матча 31 января 2021
Денизлиспор
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
42'
R. Niyaz
79'
M. Mesanovic
69'
М. Михоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Гезтепе
90'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
О. Нвободо
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Mesanovic
90'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
R. Niyaz
89'
81'
Замена
Б. Идейе
️️️️
П. Зули
ГОЛ! 2:1!
M. Mesanovic
79'
Замена
A. Yasin
️️️️
K. Aktas
76'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
S. AytaÃ§
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Михоевич
Замена
M. Bakalorz
️️️️
А. Сагаль
66'
Желтая карточка
Фабиано
54'
46'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
З. Трипич
46'
Замена
А. Эсити
️️️️
А. Озтюрк
ГОЛ! 1:0!
R. Niyaz
Пас отдал
А. Сагаль
42'
23'
Желтая карточка
О. Нвободо
Желтая карточка
S. AytaÃ§
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
17
Ahmed Yasin
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-4
1
Генен
22
2
91
4
Фабиано
5
22
Муравски
28
Сагаль
9
11
20
3-3-3-1
70
Эгрибаят
33
Озтюрк
41
Эмир
7
Палули
3
Михоевич
5
Нвободо
4
Тити
7
Акбунар
10
Трипич
44
Зули
27
Ндиайе
20
42
Дискеруд
42
Дискеруд
20
5
17
17
5
91
20
20
91
9
9
9
9
28
Сагаль
6
6
28
Сагаль
33
Озтюрк
13
Эсити
13
Эсити
33
Озтюрк
5
Нвободо
99
99
5
Нвободо
10
Трипич
34
Диабате
34
Диабате
10
Трипич
44
Зули
12
Идейе
12
Идейе
44
Зули
Остались в запасе
Денизлиспор
Гезтепе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
29
Costel Pantilimon
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Денизлиспор - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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