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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Тоттенхэм
Брайтон - Тоттенхэм: обзор матча 31 января 2021
Брайтон
31.01.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
17'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Берн
87'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Н. Мопе
79'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Троссард
79'
74'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
Д. Берн
️️️️
Й. Велтман
72'
Желтая карточка
Н. Мопе
71'
66'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
61'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Бэйл
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
П. Гросс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-1-2
97
Санчес
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
13
Гросс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
4-3-2-1
1
Льорис
6
Родон
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
7
Сон
34
Бергвейн
34
Велтман
33
Берн
33
Берн
34
Велтман
11
Мопе
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Мопе
19
Троссард
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Троссард
22
Н'Домбеле
9
Ламела
9
Ламела
22
Н'Домбеле
18
Бэйл
7
Моура
7
Моура
18
Бэйл
6
Санчес
95
Винисиус
95
Винисиус
6
Санчес
Остались в запасе
Брайтон
Тоттенхэм
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
7
Элфи Девайн
ЦП
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Остались в запасе
7
Элфи Девайн
ЦП
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Брайтон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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