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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Олимпиакос
Аполлон Смирнис - Олимпиакос: обзор матча 31 января 2021
Аполлон Смирнис
31.01.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
90'
A. Dauda
31'
А. Хассан
72'
Я. М'Вила
90+3'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Олимпиакос
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Хассан
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
T. Karagounis
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
A. Dauda
90'
Замена
T. Karagounis
️️️️
И. Колл
84'
81'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Бухалакис
81'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Брума
Замена
Д. Хухумис
️️️️
Т. Бединелли
76'
Замена
R. Kitoko
️️️️
Д. Баксеванидис
76'
Замена
A. Dauda
️️️️
A. Mounier
76'
72'
ГОЛ! 0:2!
Я. М'Вила
Пас отдал
А. Хассан
63'
Замена
Пепе
️️️️
К. Фортунис
63'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Врусаи
58'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Камара
56'
Желтая карточка
А. Андруцос
Желтая карточка
Т. Бединелли
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Хассан
Пас отдал
А. Андруцос
5'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
21
Василиос Витлис
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
0
I. Varkas
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-2-1-4
21
Витлис
0
2
Бручич
5
Баксеванидис
77
Колл
14
Сливка
29
Бединелли
87
0
29
Иоаннидис
20
4-2-3-1
1
Са
14
Андруцос
27
Ба
35
Семеду
5
Рябчук
41
Бухалакис
2
Камара
77
Брума
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Хассан
29
Бединелли
3
Хухумис
3
Хухумис
29
Бединелли
77
Колл
0
0
77
Колл
5
Баксеванидис
0
0
5
Баксеванидис
0
9
9
0
77
Брума
7
Масурас
7
Масурас
77
Брума
2
Камара
6
М'Вила
6
М'Вила
2
Камара
7
Фортунис
88
Пепе
88
Пепе
7
Фортунис
41
Бухалакис
70
Силва
70
Силва
41
Бухалакис
17
Врусаи
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
17
Врусаи
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
0
I. Varkas
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
0
I. Varkas
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Аполлон Смирнис - Олимпиакос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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