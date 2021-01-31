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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Виктория
Баник - Виктория: обзор матча 31 января 2021
Баник
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Виктория
65'
З. Ондрашек
86'
П. Стронати (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Виктория
90'
Замена
L. Matejka
️️️️
П. Шулц
90'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
88'
Желтая карточка
М. Гавел
Замена
Я. Покорны
️️️️
Ф. Калоц
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Стронати
77'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ж. Каямба
Замена
Д. Бухта
️️️️
A.
72'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Д. Хользер
66'
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
З. Ондрашек
Пас отдал
П. Шулц
Желтая карточка
A.
45'
+2
42'
Желтая карточка
П. Шулц
26'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Я. Коваржик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
4-4-3
2
Ндефе
94
Стронати
95
Хользер
23
Свозил
7
26
Калоц
8
Янош
0
0
21
8
4-4-2
36
Станек
14
Брабец
24
Гавел
20
25
Каша
20
Буха
10
Шулц
23
Калвах
19
Коваржик
13
Ондрашек
11
Каямба
26
Калоц
38
Покорны
38
Покорны
26
Калоц
7
19
Бухта
19
Бухта
7
9
Мена
9
Мена
95
Хользер
91
Поточны
91
Поточны
95
Хользер
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
10
Шулц
12
12
10
Шулц
19
Коваржик
50
Ба Луа
50
Ба Луа
19
Коваржик
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
11
Каямба
Остались в запасе
Баник
Виктория
21
Мухаммед Санне
ПЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
2
Робин Гранац
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
21
Мухаммед Санне
ПЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Баник - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски
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