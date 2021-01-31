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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 31 января 2021
Базель
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
84'
А. Кабрал
89'
Я. ван дер Верфф
87'
К. Лунгойи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лугано
ГОЛ! 2:1!
Я. ван дер Верфф
Пас отдал
П. Касами
89'
88'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Лунгойи
Пас отдал
Н. Лаванчи
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Пулулу
84'
73'
Желтая карточка
Д. Саббатини
Желтая карточка
Э. Джемерт
71'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
A. Padula
71'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
71'
65'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
65'
Замена
Р. Мачек
️️️️
З. Ловрич
Замена
А. Кабрал
️️️️
Э. Жегрова
59'
Замена
Я. Маршан
️️️️
А. Абраши
46'
46'
Замена
M. Čovilo
️️️️
M. Maric
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Лугано
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
18
Петретта
5
Клозе
5
Джемерт
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
6
Абраши
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
72
4-3-1-2
33
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
5
Дапрела
10
Кустодио
4
Ловрич
14
Саббатини
3
Герреро
10
Боттани
11
9
ван Вольфсвинкел
9
Пулулу
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
72
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
72
6
Абраши
38
Маршан
38
Маршан
6
Абраши
27
Жегрова
19
Кабрал
19
Кабрал
27
Жегрова
4
Ловрич
28
Мачек
28
Мачек
4
Ловрич
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
5
6
6
5
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
Остались в запасе
Базель
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Базель - Лугано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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