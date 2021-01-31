Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Дженоа
Кротоне - Дженоа: обзор матча 31 января 2021
Кротоне
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 3
Завершен
Дженоа
24'
М. Дестро
29'
Л. Чиборра
51'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Дженоа
Желтая карточка
А. Реца
90'
+1
Желтая карточка
Э. Энрике
85'
74'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
71'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Дзаппакоста
71'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
Замена
К. Джиджи
️️️️
Л. Магальян
69'
Замена
Э. Энрике
️️️️
Н. Дзанеллато
69'
61'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
61'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Зайц
Замена
Э. Ривьер
️️️️
С. Ди Кармине
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Дестро
Пас отдал
М. Зайц
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Перейра
46'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чиборра
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
28'
Желтая карточка
К. Строотман
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-2-2-2
21
Кордас
13
Реца
4
Марроне
16
Магальян
43
Големич
50
Бенали
21
Дзанеллато
13
Перейра
10
Мессьяс
11
Ди Кармине
9
Сими
3-1-4-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
5
Масиелло
4
Кришито
16
Радованович
8
Строотман
47
Бадель
8
Зайц
25
Чиборра
21
Дестро
14
Шомуродов
16
Магальян
26
Джиджи
26
Джиджи
16
Магальян
21
Дзанеллато
23
Энрике
23
Энрике
21
Дзанеллато
13
Перейра
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Перейра
11
Ди Кармине
97
Ривьер
97
Ривьер
11
Ди Кармине
77
Дзаппакоста
18
Гильоне
18
Гильоне
77
Дзаппакоста
8
Зайц
72
Мелегони
72
Мелегони
8
Зайц
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
Остались в запасе
Кротоне
Дженоа
45
Джан Марко Креспи
ВР
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
6
Николо Ровелла
ОП
90
Маноло Портанова
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
90
Маноло Портанова
АП
22
Федерико Маркетти
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кротоне - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+