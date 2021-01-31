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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд - ПСВ: обзор матча 31 января 2021
Фейеноорд
31.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
7'
М. Димерс
25'
С. Бергейс
41'
Б. Линссен
56'
И. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ПСВ
Желтая карточка
Т. Маласья
85'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Й. Торнстра
83'
82'
Желтая карточка
М. Жуниор
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Б. Линссен
81'
79'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Ф. Макс
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Л. Гертрейда
74'
61'
Желтая карточка
И. Сангаре
59'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Р. Томас
56'
ГОЛ! 3:1!
И. Сангаре
Пас отдал
Ф. Макс
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Й. Торнстра
41'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Р. Хапс
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Димерс
Пас отдал
Л. Гертрейда
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-4-2-1
22
Марсман
5
Хапс
5
Сенеси
31
Боттегин
3
Маласья
8
Фер
21
Торнстра
2
Гертрейда
23
Бергейс
10
Димерс
30
Линссен
4-2-2-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
17
Жуниор
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
30
Томас
7
Захави
14
Мален
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
30
Линссен
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
30
Линссен
21
Торнстра
59
Верманн
59
Верманн
21
Торнстра
30
Макс
11
Вертессен
11
Вертессен
30
Макс
30
Томас
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
30
Томас
Остались в запасе
Фейеноорд
ПСВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фейеноорд - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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