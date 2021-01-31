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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 31 января 2021
Серветт
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
75'
А. Шалк
21'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
90'
+3
Пенальти не реализован!
С. Кукурузович
84'
Желтая карточка
Д. Мори
78'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Э. Гессан
ГОЛ! 1:1!
А. Шалк
Пас отдал
М. Стеванович
75'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Фофана
74'
Замена
А. Менди
️️️️
К. Имери
74'
70'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
П. Бразау
66'
Вторая желтая
E. Monteiro
Замена
K. Koné
️️️️
А. Антунес
64'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
64'
62'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Г. Барес
55'
Желтая карточка
К. Пуэртас
54'
Желтая карточка
E. Monteiro
51'
Желтая карточка
М. Йенц
22'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гессан
Пас отдал
К. Пуэртас
Желтая карточка
А. Сотье
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
3
Клиши
32
Сотье
4
Руй
19
Северен
30
Имери
9
Стеванович
25
Валь
8
Конья
10
Фофана
8
Антунес
1-1-4-1-3
1
Мори
4
Йенц
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
14
Маю
21
Пуэртас
20
Бразау
29
Гессан
13
6
10
Фофана
8
Шалк
8
Шалк
10
Фофана
30
Имери
29
Менди
29
Менди
30
Имери
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
8
Антунес
20
20
8
Антунес
29
Гессан
7
Да Кунья
7
Да Кунья
29
Гессан
15
Барес
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
15
Барес
20
Бразау
25
Сузуки
25
Сузуки
20
Бразау
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
1
Joël Kiassumbua
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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