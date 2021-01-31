Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панетоликос
ПАОК - Панетоликос: обзор матча 31 января 2021
ПАОК
31.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 20 тур
5 : 0
Завершен
Панетоликос
39'
Т. Мург
51'
Ш. Шваб
57'
Х. Цолис
61'
К. Свидерски
90'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Панетоликос
ГОЛ! 5:0!
К. Свидерски
90'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
79'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Ш. Шваб
78'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
Т. Мург
78'
77'
Замена
️️️️
Г. Лиавас
67'
Замена
G. Manthatis
️️️️
Э. Барбоза
66'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Х. Диас
Замена
А. Варда
️️️️
А. Живкович
66'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Х. Цолис
66'
62'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
A. Tahar
62'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
J. Arzura
ГОЛ! 4:0!
К. Свидерски
61'
ГОЛ! 3:0!
Х. Цолис
57'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Шваб
51'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Аугусто
47'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мург
Пас отдал
А. Живкович
39'
Желтая карточка
Д. Аугусто
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
5
Joaquín Arzura
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-5-1-1
12
Живкович
19
Перейра
15
Варела
15
Ингасон
2
Алвес
22
Шваб
14
Живкович
99
Мург
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
3-5-2
1
6
Цоцалич
47
Малис
27
7
Барбоза
6
20
Диас
28
Арийиби
24
Цингарас
17
5
99
Мург
22
Нинуа
22
Нинуа
99
Мург
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
22
Шваб
5
Циггарас
5
Циггарас
22
Шваб
17
Цолис
7
Лабру
7
Лабру
17
Цолис
14
Живкович
7
Варда
7
Варда
14
Живкович
5
0
0
5
7
Барбоза
14
14
7
Барбоза
20
Диас
9
Вергос
9
Вергос
20
Диас
6
54
Лиавас
54
Лиавас
6
Остались в запасе
ПАОК
Панетоликос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАОК - Панетоликос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Панетоликос
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+