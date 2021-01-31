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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Остенде
Зюлте-Варегем - Остенде: обзор матча 31 января 2021
Зюлте-Варегем
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Остенде
38'
Д. Бруно
66'
Й. Фоссен
14'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Остенде
87'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
M. D'Arpino
86'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
А. Фрейр Скуласон
Замена
А. Колассен
️️️️
Д. Бруно
85'
Замена
P. Armenakas
️️️️
O. Govea
85'
Замена
А. Сиссако
️️️️
Б. Срарфи
76'
Замена
Э. Плетинкс
️️️️
Й. Фоссен
76'
74'
Замена
М. Гейе
️️️️
M. Kvasina
74'
Замена
К. Макгихан
️️️️
Н. Бацнер
69'
Желтая карточка
А. Теате
ГОЛ! 2:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
Д. Бруно
66'
64'
Замена
И. Бонен
️️️️
F. Marquet
Желтая карточка
O. Deschacht
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бруно
38'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Д. Опаре
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Фрейр Скуласон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
25
Йелле Батай
ЦП
8
Francois Marquet
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
25
Антуан Колассен
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Остенде
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
3-2-2-1-2
69
Бостин
25
Марк
28
Де Бок
45
25
Хамфрис
40
Опаре
21
6
19
Срарфи
9
Бруно
9
Фоссен
2-3-1-4
28
Хуберт
3
Танге
3
Теате
25
Батай
8
22
Скуласон
25
Бацнер
27
10
Сакала
5
0
9
Бруно
25
Колассен
25
Колассен
9
Бруно
6
23
23
6
9
Фоссен
28
Плетинкс
28
Плетинкс
9
Фоссен
19
Срарфи
8
Сиссако
8
Сиссако
19
Срарфи
40
Опаре
91
Домпе
91
Домпе
40
Опаре
27
29
Гейе
29
Гейе
27
22
Скуласон
7
7
22
Скуласон
0
7
Д'Хез
7
Д'Хез
0
25
Бацнер
8
Макгихан
8
Макгихан
25
Бацнер
8
7
Бонен
7
Бонен
8
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Остенде
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Остались в запасе
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Зюлте-Варегем - Остенде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Остенде
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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