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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Баия
Васко да Гама - Баия: обзор матча 31 января 2021
Васко да Гама
31.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Баия
90'
+9
Желтая карточка
Росси
89'
Замена
G. Novaes
️️️️
L. Fonseca
Замена
Р. Грака
️️️️
Л. Матос
83'
Замена
C. Tenório
️️️️
Г. Пек
83'
83'
Замена
A.
️️️️
Д. Фридрих
Замена
Карлиньос
️️️️
L. Gil
82'
Красная карточка
L. Castán
80'
Замена
Y. Catatau
️️️️
М. Бенитес
67'
67'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
67'
Замена
Z.
️️️️
Ж. Педро
Замена
Г. Пек
️️️️
Т. Магно
46'
45'
Желтая карточка
Жилберто
17'
Желтая карточка
Даниэл
Желтая карточка
М. Бенитес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
7
Андрей
ОП
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Клайсон
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
72
Everson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
3-1-2-5
17
Энрике
3
Лео Матос
33
Алвес
22
Пикачу
11
Магно
7
Бенитес
5
14
Кано
8
15
16
2-1-3-4
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
40
Грегоре
31
Росси
94
Даниэл
11
Андраде
14
28
16
9
Жилберто
7
Бенитес
38
38
7
Бенитес
11
Магно
77
Пек
77
Пек
11
Магно
3
Лео Матос
36
Грака
36
Грака
3
Лео Матос
Пек
41
41
Пек
8
11
Карлиньос
11
Карлиньос
8
28
39
39
28
94
Даниэл
29
29
94
Даниэл
Педро
2
2
Педро
18
Педро
18
Педро
1
Фридрих
33
33
1
Фридрих
Остались в запасе
Васко да Гама
Баия
35
Миранда
ЦЗ
27
Vinicius
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
7
Андрей
ОП
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
72
Everson
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
35
Миранда
ЦЗ
27
Vinicius
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
50
Juninho
ЦФ
7
Андрей
ОП
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
72
Everson
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Васко да Гама - Баия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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