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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Арминия
Кельн - Арминия: обзор матча 31 января 2021
Кельн
31.01.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Арминия
10'
М. Вольф
28'
М. Вольф
63'
Э. Реджбечай
73'
С. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Арминия
Замена
М. Майер
️️️️
Э. Реджбечай
90'
89'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
А. Пипер
86'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
М. Хартель
Замена
С. Озкан
️️️️
И. Якобс
82'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Деннис
82'
73'
ГОЛ! 3:1!
С. Кордова
Пас отдал
Ф. Клоз
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
О. Дуда
69'
65'
Желтая карточка
С. Суку
ГОЛ! 3:0!
Э. Реджбечай
Пас отдал
Э. Скири
63'
62'
Замена
С. Кордова
️️️️
С. Шипплок
62'
Замена
С. Суку
️️️️
Р. Ябо
Желтая карточка
О. Дуда
54'
Желтая карточка
И. Якобс
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Вольф
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Вольф
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
38
Хорн
22
Мере
5
Чикош
3
Каттербах
6
Скири
27
Вольф
37
Реджбечай
4
Якобс
8
Дуда
17
Деннис
4-1-1-2-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
6
Кунце
10
Ябо
20
Доан
10
Хартель
22
Шипплок
9
Клоз
8
Дуда
24
Дрекслер
24
Дрекслер
8
Дуда
17
Деннис
29
Тильманн
29
Тильманн
17
Деннис
4
Якобс
6
Озкан
6
Озкан
4
Якобс
37
Реджбечай
7
Майер
7
Майер
37
Реджбечай
10
Ябо
14
Суку
14
Суку
10
Ябо
10
Хартель
8
Зойферт
8
Зойферт
10
Хартель
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
5
Пипер
22
Шипплок
16
Кордова
16
Кордова
22
Шипплок
Остались в запасе
Кельн
Арминия
22
Бенно Шмитц
ПЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
24
Мануэль Претль
ОП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
24
Мануэль Претль
ОП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Кельн - Арминия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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