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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 31 января 2021
Гранада
31.01.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
С. Мина
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
83'
68'
Желтая карточка
Я. Аспас
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Л. Суарес
67'
60'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
60'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Ф. Вико
53'
Желтая карточка
Д. Фулкье
44'
39'
Желтая карточка
Нолито
24'
Желтая карточка
Б. Мендес
Желтая карточка
Я. Эррера
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
23
Аугусто Солари
ПВ
4-2-3-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
24
Вальехо
20
Фулкье
21
Эррера
19
Монторо
11
Мачис
19
Вико
29
Кенеди
97
Суарес
4-1-1-1-3
36
Бланко
22
Мальо
24
Мурильо
14
Араужо
24
Мартин
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
19
Вико
7
Пуэртас
7
Пуэртас
19
Вико
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
97
Суарес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
97
Суарес
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
8
Бельтран
10
Холсгров
10
Холсгров
8
Бельтран
Остались в запасе
Гранада
Сельта
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
8
Мигель Баэса
АП
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
8
Мигель Баэса
АП
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Гранада - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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