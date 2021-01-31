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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 31 января 2021
Янг Бойз
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сьон
4'
М. Нгамале
34'
С. Лаупер
26'
A. Abdellaoui
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Сьон
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Эбишер
90'
+1
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Фасснахт
90'
+1
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
74'
71'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
71'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Г. Карлен
Замена
Ж. Лефор
️️️️
С. Хефти
67'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Нгамале
67'
57'
Замена
J. Khasa
️️️️
М. Тосетти
56'
Замена
L. Lacroix
️️️️
G. Christian Zock Abep
ГОЛ! 2:1!
С. Лаупер
34'
26'
ГОЛ! 1:1!
A. Abdellaoui
Пас отдал
А. Гргич
22'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
ГОЛ! 1:0!
М. Нгамале
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
15
Зесигер
28
Лустенбергер
23
Масейрас
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
10
Мамбимби
9
Джордан
3-3-4
16
Фаюлу
19
Бамерт
5
5
8
Балтасар
23
Тосетти
8
Гргич
11
Карлен
6
0
0
30
Хефти
21
Лефор
21
Лефор
30
Хефти
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
16
Фасснахт
32
Ридер
32
Ридер
16
Фасснахт
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Сулеймани
13
Нгамале
20
Эбишер
10
Гаудино
10
Гаудино
20
Эбишер
6
4
4
6
23
Тосетти
29
29
23
Тосетти
11
Карлен
99
Оаро
99
Оаро
11
Карлен
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
77
Sandro Theler
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
77
Sandro Theler
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
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Люцерн
2 : 3
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Вадуц
0 : 4
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Информация о матче
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