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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 31 января 2021
Рома
31.01.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Верона
20'
Д. Манчини
22'
Г. Мхитарян
29'
Б. Майорал
62'
Э. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
Замена
К. Перес
️️️️
Б. Майорал
86'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
86'
Замена
А. Диавара
️️️️
Ж. Верету
86'
80'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Вильяр
71'
62'
ГОЛ! 3:1!
Э. Колли
Пас отдал
Д. Бесса
57'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
57'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Фараони
57'
Замена
Д. Бесса
️️️️
И. Илич
46'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
М. Кумбула
38'
ГОЛ! 3:0!
Б. Майорал
29'
23'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Майорал
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Л. Пеллегрини
20'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
17'
Замена
М. Кумбула
️️️️
К. Смоллинг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Майорал
4-2-2-2
16
Сильвестри
19
Фараони
27
Давидович
11
Чеккерини
22
Гюнтер
20
Илич
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
9
Калинич
88
Лазович
6
Смоллинг
3
Кумбула
3
Кумбула
6
Смоллинг
17
Верету
24
Диавара
24
Диавара
17
Верету
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
12
Вильяр
4
Кристанте
4
Кристанте
12
Вильяр
9
Майорал
23
Перес
23
Перес
9
Майорал
11
Чеккерини
13
Удогие
13
Удогие
11
Чеккерини
19
Фараони
32
Димарко
32
Димарко
19
Фараони
20
Илич
11
Бесса
11
Бесса
20
Илич
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
9
Калинич
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Калинич
Остались в запасе
Рома
Верона
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Ивор Пандур
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Рома - Верона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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