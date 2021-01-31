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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 31 января 2021
Твенте
31.01.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Херенвен
Желтая карточка
К. Мениг
89'
80'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Х. Верман
80'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
И. Дрешевич
69'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. ван Берген
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Нарсинг
69'
Замена
Л. Илич
️️️️
Г. Ремерато
46'
Желтая карточка
Г. Ремерато
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
5
Смал
4
Думич
3
Пири
24
Эбуехи
80
Ремерато
5
Босх
6
Зерруки
11
Мениг
90
Данило
7
Нарсинг
4-3-1-2
22
4
Бохневич
2
Флоранус
5
Дрешевич
24
Каиб
25
Верман
6
Де Йонг
21
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
7
Нарсинг
7
Абасс
7
Абасс
7
Нарсинг
80
Ремерато
21
Илич
21
Илич
80
Ремерато
5
Дрешевич
6
ван Хеке
6
ван Хеке
5
Дрешевич
7
ван Берген
8
Нигрен
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
Верман
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
Главный тренер
Рене Хак
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
11
Дан Ротс
ПВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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