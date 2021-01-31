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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Форталеза
Атлетико Минейро - Форталеза: обзор матча 31 января 2021
Атлетико Минейро
31.01.2021, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
57'
Г. Арана
67'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Форталеза
Замена
Калебе
️️️️
Д. Саварино
90'
+8
90'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
L. Henrique
Замена
Габриэль
️️️️
Жаир
87'
82'
Замена
É.
️️️️
Давид
81'
Замена
B.
️️️️
Тинга
Замена
Маррони
️️️️
Э. Варгас
80'
Замена
Натан
️️️️
Э. Саша
80'
Замена
А. Франко
️️️️
Йоран
80'
74'
Пенальти не реализован!
O.
69'
Замена
O.
️️️️
В. Паулиста
68'
Замена
J. Quintero
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
Э. Варгас
67'
66'
Желтая карточка
J.
Пенальти не реализован!
Э. Варгас
65'
ГОЛ! 1:0!
Г. Арана
Пас отдал
Йоран
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
15
Фелипе
ЦП
88
Luiz Henrique
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
21
Алан Франко
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
38
Маррони
ЦФ
1
Victor
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
4
João Paulo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
4-4-2
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
19
Йоран
29
Аллан
11
Саварино
11
Варгас
8
Саша
4-1-1-1-3
27
6
13
2
Тинга
4
Вандерсон
8
Рональд
15
Фелипе
7
Давид
9
Паулиста
26
88
11
Варгас
38
Маррони
38
Маррони
11
Варгас
19
Йоран
21
Франко
21
Франко
19
Йоран
8
Саша
14
Натан
14
Натан
8
Саша
8
Жаир
30
Габриэль
30
Габриэль
8
Жаир
11
Саварино
30
Калебе
30
Калебе
11
Саварино
2
Тинга
9
9
2
Тинга
7
Давид
10
10
7
Давид
26
2
2
26
9
Паулиста
11
11
9
Паулиста
88
32
32
88
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Форталеза
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
4
João Paulo
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Остались в запасе
4
João Paulo
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Форталеза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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