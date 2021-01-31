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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Метц
Брест - Метц: обзор матча 31 января 2021
Брест
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 4
Завершен
Метц
33'
Ф. Онора
48'
И. Кардона
36'
Ф. Булайя
74'
П. Сарр
81'
П. Яд
88'
Вагнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Метц
90'
+3
Желтая карточка
М. Фофана
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Булайя
90'
+3
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Ф. Булайя
89'
Желтая карточка
П. Яд
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
89'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Февр
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Вагнер
81'
ГОЛ! 2:3!
П. Яд
Пас отдал
Вагнер
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
81'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
П. Ласн
81'
Замена
Л. Бааль
️️️️
Р. Перро
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
П. Сарр
68'
Замена
Вагнер
️️️️
Т. Эмброуз
55'
Замена
Т. Делен
️️️️
В. Ангбан
55'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 2:1!
И. Кардона
Пас отдал
С. Мунье
48'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Булайя
ГОЛ! 1:0!
Ф. Онора
33'
Желтая карточка
Р. Перро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
7
Кардона
9
Мунье
4-1-2-2-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
2
Фофана
29
Сарр
7
Ангбан
37
Булайя
26
Гуйе
68
Эмброуз
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
15
Перро
24
Бааль
24
Бааль
15
Перро
6
Ласн
6
Лукас
6
Лукас
6
Ласн
21
Февр
14
Шарбонье
14
Шарбонье
21
Февр
7
Ангбан
3
Делен
3
Делен
7
Ангбан
37
Булайя
88
Мазиз
88
Мазиз
37
Булайя
68
Эмброуз
70
Вагнер
70
Вагнер
68
Эмброуз
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
Остались в запасе
Брест
Метц
12
Ромен Филиппото
ЛВ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
12
Ромен Филиппото
ЛВ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Брест - Метц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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