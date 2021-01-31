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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Гремио
Коритиба - Гремио: обзор матча 31 января 2021
Коритиба
31.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
73'
W. (П)
20'
П. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Гремио
Желтая карточка
R.
90'
90'
Пенальти не реализован!
J. Pyerre
89'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
Тасиано
Замена
Y. Sasse
️️️️
N.
83'
79'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Дарлан
Замена
R.
️️️️
Н. Силва
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
W.
73'
72'
Желтая карточка
Д. Брас
70'
Желтая карточка
Б. Кортес
69'
Желтая карточка
Дарлан
64'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Феррейра
64'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
I.
Желтая карточка
N.
53'
Замена
R.
️️️️
У. Моура
46'
Замена
R. Oliveira
️️️️
Н. Фогаса
46'
Замена
E. Cerutti
️️️️
M. Sarrafiore
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Миранда
Пас отдал
J. Pyerre
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
84
Wilson
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
16
Тасиано
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
27
Маттеус
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Гремио
4
Руан
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
1-2-5
6
Силва
5
Моура
2
Натанаэл
20
17
9
Фогаса
30
13
4-1-2-1-2
10
Виктор
2
Вандерсон
44
Брас
28
Миранда
33
Кортес
37
Дарлан
25
Алиссон
16
Тасиано
11
Феррейра
46
21
5
Моура
7
7
5
Моура
6
Силва
44
44
6
Силва
9
Фогаса
9
9
9
Фогаса
30
7
7
30
17
31
31
17
46
19
Фернандо
19
Фернандо
46
37
Дарлан
19
Пиньярес
19
Пиньярес
37
Дарлан
11
Феррейра
22
22
11
Феррейра
16
Тасиано
97
97
16
Тасиано
Остались в запасе
Коритиба
Гремио
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
70
Brayan Lucumí
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Маттеус
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
4
Руан
ЦЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
70
Brayan Lucumí
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Маттеус
ЦП
Остались в запасе
4
Руан
ЦЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Коритиба - Гремио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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