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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Маритиму
Витория Гимараеш - Маритиму: обзор матча 31 января 2021
Витория Гимараеш
31.01.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
48'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Маритиму
Желтая карточка
E. Suliman
90'
+3
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Эступиньян
90'
+1
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Quaresma
90'
+1
86'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
F. Bambock
86'
Замена
Ф. Шина
️️️️
М. Гермес
82'
Желтая карточка
М. Гермес
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Алмейда
79'
76'
Замена
J. Correa
️️️️
Р. Сантос
76'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Ж. Таго
68'
Замена
А. Алипур
️️️️
П. Пеладжо
Замена
R. Lameiras
️️️️
Рочинья
68'
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
48'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
A. Wakaso
46'
10'
Желтая карточка
Р. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
7
Ruben Macedo
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
44
Андре Телеш
ЦП
0
J. Correa
ЦП
98
Marcelo
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
3-4-4
2
Мумин
37
77
Сако
14
Менса
17
21
Андре Андре
8
Алмейда
10
Рочинья
19
Эступиньян
29
25
4-1-2-1-2
1
Абедзаде
5
Андраде
44
Африко
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
6
Пеладжо
12
99
Гитан
95
Таго
7
25
17
Жанвье
17
Жанвье
25
19
Эступиньян
29
Хольм
29
Хольм
19
Эступиньян
10
Рочинья
10
10
10
Рочинья
17
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
8
Алмейда
90
Луиш
90
Луиш
8
Алмейда
6
Пеладжо
9
Алипур
9
Алипур
6
Пеладжо
12
11
11
12
22
Гермес
45
Шина
45
Шина
22
Гермес
15
Сантос
0
0
15
Сантос
95
Таго
9
Пиньо
9
Пиньо
95
Таго
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Маритиму
16
Кельтон Биаи
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
98
Marcelo
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦП
17
Milson
ЦФ
27
Charles
ВР
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
16
Кельтон Биаи
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
Остались в запасе
98
Marcelo
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦП
17
Milson
ЦФ
27
Charles
ВР
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Витория Гимараеш - Маритиму
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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