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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетико
Кадис - Атлетико: обзор матча 31 января 2021
Кадис
31.01.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Атлетико
35'
А. Негредо
71'
А. Негредо
28'
Л. Суарес
44'
С. Ньигес
50'
Л. Суарес (П)
88'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Атлетико
88'
ГОЛ! 2:4!
Коке
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Кала
88'
Замена
М. Ньето
️️️️
Фали
87'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Х. Искьердо
87'
85'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
84'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Л. Суарес
83'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
С. Ньигес
77'
Желтая карточка
Коке
73'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
ГОЛ! 2:3!
А. Негредо
71'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
Э. Лосано
66'
60'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Т. Лемар
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Х. Гарридо
️️️️
И. Карселен
54'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Суарес
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Л. Торрейра
44'
ГОЛ! 1:2!
С. Ньигес
Пас отдал
Т. Лемар
41'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Желтая карточка
Х. Искьердо
40'
38'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
1
Давид Жиль
ВР
3
Марк Баро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
36
Javi Martín
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
3
Фали
18
Мауро
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
20
Искьердо
80
Переа
25
Санчес
11
Лосано
21
Негредо
3-1-3-1-2
13
Облак
20
Хименес
18
Фелипе
15
Савич
34
Торрейра
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
79
Феликс
9
Суарес
3
Фали
11
Ньето
11
Ньето
3
Фали
16
Кала
29
Малбашич
29
Малбашич
16
Кала
20
Карселен
18
Гарридо
18
Гарридо
20
Карселен
20
Искьердо
17
Фернандес
17
Фернандес
20
Искьердо
11
Лосано
8
Шапоньич
8
Шапоньич
11
Лосано
18
Лемар
6
Лоди
6
Лоди
18
Лемар
34
Торрейра
24
Врсалько
24
Врсалько
34
Торрейра
9
Суарес
16
Эррера
16
Эррера
9
Суарес
8
Ньигес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
8
Ньигес
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
Остались в запасе
Кадис
Атлетико
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
36
Javi Martín
ЦФ
3
Марк Баро
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хуанхо Гарранчо
ВР
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
36
Javi Martín
ЦФ
3
Марк Баро
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Кадис - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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