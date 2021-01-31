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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Реймс
Страсбур - Реймс: обзор матча 31 января 2021
Страсбур
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
80'
Д. Кутеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Реймс
88'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
86'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
А. Томассон
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кутеса
79'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Кафаро
75'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Думбия
Желтая карточка
А. Джику
64'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Шахири
64'
38'
Желтая карточка
В. Фас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
33
Абдулайе Усман
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кавашима
23
Кароль
4
Джику
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Ленар
11
Шахири
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
4-1-1-3-1
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Думбия
22
Диа
28
Томассон
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Томассон
11
Шахири
9
Зохи
9
Зохи
11
Шахири
7
Думбия
7
Кутеса
7
Кутеса
7
Думбия
20
Кафаро
23
Бериша
23
Бериша
20
Кафаро
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
Остались в запасе
Страсбур
Реймс
23
Махаме Сиби
ОП
33
Абдулайе Усман
ОП
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
23
Махаме Сиби
ОП
33
Абдулайе Усман
ОП
10
Адриен Лебе
АП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Страсбур - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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