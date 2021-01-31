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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Сивасспор
Аланьяспор - Сивасспор: обзор матча 31 января 2021
Аланьяспор
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Сивасспор
14'
Ф. Аксой
45+1'
Давидсон
60'
Х. Бабакар
90'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Сивасспор
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Градель
Замена
A. Çelebi
️️️️
J.
86'
Замена
H. HÃ¼seyin Acar
️️️️
Б. Кутлу
86'
84'
Замена
К. Нинга
️️️️
О. Кайоде
Желтая карточка
С. Колкер
82'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Э. Караджа
79'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
М. Сиопис
72'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
72'
68'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Аппиндангойе
ГОЛ! 3:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
С. Учан
60'
54'
Замена
Х. Феликс
️️️️
И. Кофи
ГОЛ! 2:0!
Давидсон
Пас отдал
Б. Кутлу
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Ялчин
Желтая карточка
М. Сиопис
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аксой
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-5-2
28
Марафона
29
Мубандже
24
29
Колкер
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
20
Аксой
10
Кутлу
7
Караджа
15
Бабакар
4-4-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
2
Огуз
3
Чифтци
88
Османпаша
6
Ялчин
10
Градель
37
Арслан
5
Кофи
9
Ятабаре
80
Кайоде
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
24
4
4
24
7
Караджа
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Караджа
10
Кутлу
8
8
10
Кутлу
6
Сиопис
6
6
6
Сиопис
5
Кофи
7
Феликс
7
Феликс
5
Кофи
2
Аппиндангойе
14
Камара
14
Камара
2
Аппиндангойе
80
Кайоде
29
Нинга
29
Нинга
80
Кайоде
Остались в запасе
Аланьяспор
Сивасспор
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Аланьяспор - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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