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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Анкарагюджю
Эрзурумспор - Анкарагюджю: обзор матча 31 января 2021
Эрзурумспор
31.01.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
64'
C. Ahmet Alkılıç
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Анкарагюджю
90'
+9
Красная карточка
Э. Чекичи
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
90'
+8
88'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Каан Гюнерен
Замена
H. Hatipoğlu
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
86'
Замена
G. Kardeş
️️️️
A. Chahechouhe
85'
84'
Замена
Т. Бервен
️️️️
З. Шарлия
76'
Желтая карточка
З. Шарлия
Вторая желтая
П. Бумаль
74'
Желтая карточка
А. Новиковас
71'
70'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 1:0!
C. Ahmet Alkılıç
Пас отдал
А. Новиковас
64'
Желтая карточка
M. El Kabir
63'
Замена
M. El Kabir
️️️️
Рикарду
63'
Замена
А. Новиковас
️️️️
Э. Бассан
63'
Желтая карточка
П. Бумаль
61'
60'
Замена
А. Потук
️️️️
А. Диуссе
59'
Желтая карточка
А. Диуссе
56'
Желтая карточка
A. Badji
55'
Желтая карточка
И. Акдаг
Замена
O. Çelik
️️️️
J. Ochieng Omolo
46'
Желтая карточка
A. Chahechouhe
37'
Желтая карточка
J. Ochieng Omolo
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
34
Alperen Babacan
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
2-1-2-5
55
3
Да Кошта
20
Бумаль
17
Бассан
92
77
10
Рикарду
15
30
29
3-5-1-1
1
Челикай
4
Дикмен
8
Пинту
31
Шарлия
6
Канкая
28
Пайнтсил
10
Диуссе
12
Лобжанидзе
23
Гюнерен
12
Акдаг
25
15
88
88
15
99
5
5
99
92
23
23
92
10
Рикарду
14
14
10
Рикарду
17
Бассан
11
Новиковас
11
Новиковас
17
Бассан
23
Гюнерен
8
Чекичи
8
Чекичи
23
Гюнерен
10
Диуссе
4
Потук
4
Потук
10
Диуссе
31
Шарлия
19
Бервен
19
Бервен
31
Шарлия
Остались в запасе
Эрзурумспор
Анкарагюджю
11
Браим Дарри
ЛВ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
34
Alperen Babacan
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
11
Браим Дарри
ЛВ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Остались в запасе
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
34
Alperen Babacan
ЦФ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Эрзурумспор - Анкарагюджю
6
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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