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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Спарта
АДО Ден Хааг - Спарта: обзор матча 31 января 2021
АДО Ден Хааг
31.01.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
45'
Т. Гомельт
68'
Р. Харчуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Спарта
Желтая карточка
В. Бесуйен
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Пинас
78'
Желтая карточка
Х. Фамилья-Кастильо
77'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
73'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Y. Mokhtar
72'
Замена
Ш. Пинас
️️️️
J. Goossens
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Харчуш
Пас отдал
Л. Ти
65'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Энгельс
65'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ауассар
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Адеканье
59'
46'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
B. Smeets
46'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
С. Мейнанс
ГОЛ! 1:0!
Т. Гомельт
Пас отдал
J. Goossens
45'
36'
Желтая карточка
М. Хейлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
18
Marko Vejinović
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
4-2-4
50
Фрайзль
12
Кемпер
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
27
ван Эвейк
19
Гомельт
0
18
29
Крамер
11
Адеканье
11
4-4-2
40
Окойе
18
Пинту
4
2
Абелс
13
Хейлен
21
Мейнанс
10
6
Ауассар
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
11
Адеканье
17
Бесуйен
17
Бесуйен
11
Адеканье
0
34
34
0
11
38
Пинас
38
Пинас
11
8
Энгельс
27
Харчуш
27
Харчуш
8
Энгельс
6
Ауассар
6
Дуарте
6
Дуарте
6
Ауассар
10
19
19
10
21
Мейнанс
22
Фортеш
22
Фортеш
21
Мейнанс
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Спарта
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
1
Luuk Koopmans
ВР
Остались в запасе
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АДО Ден Хааг - Спарта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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