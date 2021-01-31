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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Аякс
АЗ Алкмаар - Аякс: обзор матча 31 января 2021
АЗ Алкмаар
31.01.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
14'
Антони
60'
Д. Классен
90+4'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Аякс
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Нерес
89'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Классен
89'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
77'
76'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Гюдмюндссон
64'
64'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Д. Ренш
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
14'
ГОЛ! 0:1!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Ренш
6
Мартинес
4
Схюрс
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
80
Гюдмюндссон
26
Эвьен
26
Эвьен
80
Гюдмюндссон
2
Ренш
12
Тимбер
12
Тимбер
2
Ренш
18
Классен
52
Лабиад
52
Лабиад
18
Классен
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аякс
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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