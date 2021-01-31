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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 31 января 2021
Челси
31.01.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
40'
С. Аспиликуэта
84'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
ГОЛ! 2:0!
М. Алонсо
Пас отдал
К. Пулишич
84'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Маунт
80'
76'
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Р. Брэди
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
73'
62'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
К. Вуд
60'
Желтая карточка
Э. Вествуд
57'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Абрахам
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
3
Алонсо
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
11
Вернер
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
4
Корк
11
Брэди
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
18
Абрахам
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Абрахам
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Маунт
9
Вуд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
9
Вуд
11
Брэди
47
Мумбонго
47
Мумбонго
11
Брэди
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
Остались в запасе
Челси
Бернли
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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