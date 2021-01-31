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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Лидс
Лестер - Лидс: обзор матча 31 января 2021
Лестер
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
13'
Х. Барнс
15'
С. Даллас
70'
П. Бэмфорд
84'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Лидс
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Бэмфорд
Замена
Д. Ундер
️️️️
У. Фофана
80'
80'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Рафинья
74'
Желтая карточка
М. Клих
70'
ГОЛ! 1:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Рафинья
62'
Желтая карточка
С. Даллас
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
М. Олбрайтон
46'
38'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Замена
Р. Перейра
️️️️
Т. Кастань
37'
21'
Замена
М. Клих
️️️️
Родриго
15'
ГОЛ! 1:1!
С. Даллас
Пас отдал
П. Бэмфорд
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
3
Фофана
21
Кастань
35
Эванс
24
Джастин
11
Барнс
18
Тилеманс
6
Менди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
22
Перес
3-3-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
4
Стрейк
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
11
Олбрайтон
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
11
Олбрайтон
21
Кастань
21
Перейра
21
Перейра
21
Кастань
3
Фофана
7
Ундер
7
Ундер
3
Фофана
19
Родриго
43
Клих
43
Клих
19
Родриго
11
Рафинья
11
Кошта
11
Кошта
11
Рафинья
Остались в запасе
Лестер
Лидс
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Лестер - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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