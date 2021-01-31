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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 31 января 2021
Лорьян
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 2
Завершен
ПСЖ
36'
Л. Абержель
80'
Й. Висса
90+2'
Т. Моффи
45'
Неймар (П)
57'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
ГОЛ! 3:2!
Т. Моффи
90'
+2
Желтая карточка
Л. Абержель
90'
82'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Паредес
82'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:2!
Й. Висса
80'
Замена
П. Амель
️️️️
Э. Ле Фе
78'
75'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
Ф. Лемуан
72'
Замена
Й. Висса
️️️️
А. Лорьенте
61'
Замена
Т. Моффи
️️️️
А. Грбич
61'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
У. Мендес
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Неймар
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Т. Монконду
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
ГОЛ! 1:0!
Л. Абержель
36'
Желтая карточка
Т. Монконду
28'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
12'
2'
Желтая карточка
Д. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Дрейер
15
Лапорт
55
Гравийон
21
Морель
14
Эрго
6
Монконду
19
Абержель
17
Мендес
28
Ле Фе
45
Лорьенте
9
Грбич
4-2-2-2
15
Серхио Рико
24
Флоренци
3
Кимпембе
6
Керер
3
Курзава
5
Паредес
2
Перейра
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Грбич
9
Моффи
9
Моффи
9
Грбич
45
Лорьенте
9
Висса
9
Висса
45
Лорьенте
6
Монконду
99
Чалоба
99
Чалоба
6
Монконду
17
Мендес
22
Делаплас
22
Делаплас
17
Мендес
28
Ле Фе
29
Амель
29
Амель
28
Ле Фе
5
Паредес
5
Гуйе
5
Гуйе
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
1
Тедди Бартуше
ВР
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
12
Рафинья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
12
Рафинья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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