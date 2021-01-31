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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу: обзор матча 31 января 2021
Атлетико Гойяненсе
31.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
21'
Натанаэль
88'
В. Леке
40'
Рейналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
Замена
G.
️️️️
В. Маранхао
90'
Желтая карточка
В. Леке
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Леке
Пас отдал
Чико
88'
Замена
Николас
️️️️
В. Рато
84'
Замена
В. Леке
️️️️
M. Vargas
84'
82'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Луан
75'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
Замена
Чико
️️️️
З. Роберто
72'
72'
Замена
Ч. Че
️️️️
И. Гомес
72'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Г. Сара
40'
ГОЛ! 1:1!
Рейналдо
Пас отдал
И. Гомес
Желтая карточка
В. Маранхао
32'
ГОЛ! 1:0!
Натанаэль
Пас отдал
J.
21'
Желтая карточка
З. Роберто
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Чико
АП
16
Rithely
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Matheus Pereira
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
3
Че Че
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
3-2-1-1-4
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Рато
23
1
99
Зе Роберто
96
4-1-3-3
10
Алвес
34
Алвес
5
Арболеда
6
Рейналдо
33
Луан
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
18
20
Бреннер
20
10
Рато
30
Николас
30
Николас
10
Рато
96
99
Леке
99
Леке
96
99
Зе Роберто
10
Чико
10
Чико
99
Зе Роберто
5
Маранхао
4
4
5
Маранхао
33
Луан
44
Торо
44
Торо
33
Луан
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
17
Гомес
3
Че Че
3
Че Че
17
Гомес
8
Сара
15
Буэно
15
Буэно
8
Сара
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
16
Rithely
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Matheus Pereira
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
16
Rithely
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Matheus Pereira
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
Остались в запасе
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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