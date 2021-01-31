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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Антальяспор
Генчлербирлиги - Антальяспор: обзор матча 31 января 2021
Генчлербирлиги
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
87'
S. Sam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Антальяспор
Желтая карточка
Р. Берисбек
90'
+1
90'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Н. Шахин
90'
Замена
В. Сары
️️️️
S. Sam
87'
ГОЛ! 0:1!
S. Sam
Желтая карточка
Х. Пехливан
81'
Замена
M. Yildirim
️️️️
F. AyitÃ©
76'
68'
Желтая карточка
D. Orgill
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Д. Сио
66'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
А. Кызылдаг
66'
52'
Замена
O. Imeri
️️️️
Х. Езмерт
Замена
Р. Берисбек
️️️️
D. Angelo
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
4-4-2
15
Нордфельдт
3
15
39
4
Кызылдаг
26
Пирис
21
Кандеяш
13
Сио
6
Дикмен
9
11
4-4-1-1
25
Боффин
6
Албайрак
7
Балчи
5
Налдо
30
Кудряшов
8
Шахин
16
Фреди
10
88
Езмерт
17
Байракдар
12
4
Кызылдаг
11
Пехливан
11
Пехливан
4
Кызылдаг
11
8
8
11
3
19
Берисбек
19
Берисбек
3
13
Сио
10
Спиридонович
10
Спиридонович
13
Сио
88
Езмерт
11
11
88
Езмерт
10
89
Сары
89
Сары
10
8
Шахин
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шахин
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Антальяспор
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
7
Dominik Furman
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Остались в запасе
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Генчлербирлиги - Антальяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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