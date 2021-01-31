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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 31 января 2021
ЛАСК
31.01.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
21'
Д. Холланд
19'
С. Граховац
23'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рапид
90'
+3
Замена
Л. Шустер
️️️️
Э. Кара
87'
Желтая карточка
Р. Штребингер
Замена
Д. Райтер
️️️️
А. Грубер
81'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
80'
78'
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
62'
60'
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Китагава
30'
Желтая карточка
Л. Граймль
23'
ГОЛ! 1:2!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Л. Граймль
ГОЛ! 1:1!
Д. Холланд
Пас отдал
А. Грубер
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Граховац
Пас отдал
Т. Шик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
16
Андраде
28
Визингер
18
Траунер
8
Холланд
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
19
Эггештайн
18
Балич
9
Грубер
4-4-2
30
Штребингер
31
Ульманн
44
Барач
12
Граймль
30
Стойкович
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
13
Шик
15
Граховац
9
Кара
49
Китагава
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
9
Грубер
29
Райтер
29
Райтер
9
Грубер
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
9
Кара
5
Шустер
5
Шустер
9
Кара
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
36
Аразе
36
Аразе
49
Китагава
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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