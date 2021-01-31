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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 31 января 2021
Хетафе
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Алавес
90'
+3
Желтая карточка
Х. Наварро
90'
+2
Замена
Хота
️️️️
М. Агиррегабирия
Желтая карточка
Р. Янес
83'
83'
Замена
А. Марин
️️️️
Л. Риоха
Желтая карточка
Д. Суарес
79'
Замена
Анхель
️️️️
Т. Кубо
79'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
К. Аленья
79'
79'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Дейверсон
57'
Желтая карточка
М. Гарсия
24'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
М. Арамбарри
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Янес
17
Кукурелья
3
Этчейта
4
Шакла
22
Суарес
24
Тимор
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
14
Кубо
17
Мата
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
11
Риоха
16
Дейверсон
13
Хоселу
10
Аленья
20
Портильо
20
Портильо
10
Аленья
14
Кубо
9
Анхель
9
Анхель
14
Кубо
20
Агиррегабирия
24
Хота
24
Хота
20
Агиррегабирия
11
Риоха
3
Марин
3
Марин
11
Риоха
16
Дейверсон
6
Батталья
6
Батталья
16
Дейверсон
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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