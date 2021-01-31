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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 31 января 2021
ОФИ
31.01.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
43'
Е. Шахов
71'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - АЕК
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
83'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
A. Sardinero
82'
75'
Замена
Э. Христопулос
️️️️
Л. Гарсия
74'
Замена
А. Симойш
️️️️
М. Бакакис
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Танкович
Пас отдал
Н. Оливейра
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Стайкос
69'
66'
Замена
М. Танкович
️️️️
Х. Албанис
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
Замена
F. Grivas
️️️️
П. Вурос
59'
56'
Замена
И. Неделчару
️️️️
Ж. Лаци
45'
Желтая карточка
Л. Гарсия
43'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
Пас отдал
Ж. Лаци
39'
Желтая карточка
Ж. Лаци
20'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
АЕК
26
Нассим Гнид
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-2
24
Ватерман
2
Вурос
18
Яннулис
15
Диамантис
34
70
Старжеон
29
Мельядо
26
Стайкос
22
2
4-3-3
33
Атанасиадис
2
Бакакис
4
Сварнас
22
Лопеш
15
Лаци
6
Галанопулос
4
Шиманьски
28
Шахов
19
Албанис
17
Ансарифард
99
Гарсия
22
9
Кастаньос
9
Кастаньос
22
34
13
13
34
26
Стайкос
18
Де Гузман
18
Де Гузман
26
Стайкос
2
Вурос
28
28
2
Вурос
99
Гарсия
52
Христопулос
52
Христопулос
99
Гарсия
15
Лаци
24
Неделчару
24
Неделчару
15
Лаци
2
Бакакис
8
Симойш
8
Симойш
2
Бакакис
19
Албанис
22
Танкович
22
Танкович
19
Албанис
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
Остались в запасе
ОФИ
АЕК
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
26
Нассим Гнид
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ОФИ - АЕК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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