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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ним
Анжер - Ним: обзор матча 31 января 2021
Анжер
31.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Ним
20'
П. Капелле
35'
Л. Кулибали
55'
Л. Диони
41'
Р. Рипар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ним
90'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
А. Кубас
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
80'
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
80'
Замена
И. Амаду
️️️️
Л. Кулибали
79'
73'
Замена
Н. Ру
️️️️
М. Коне
73'
Замена
М. Маджуга
️️️️
Р. Рипар
61'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Н. Элиассон
61'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Л. Фомба
ГОЛ! 3:1!
Л. Диони
Пас отдал
Т. Мангани
55'
Желтая карточка
Л. Кулибали
43'
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Рипар
ГОЛ! 2:0!
Л. Кулибали
Пас отдал
С. Думбия
35'
34'
Желтая карточка
А. Кубас
27'
Желтая карточка
С. Алакуш
ГОЛ! 1:0!
П. Капелле
Пас отдал
Л. Кулибали
20'
18'
Желтая карточка
Л. Фомба
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Фульини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
14
Марко Маджуга
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
4
Павлович
15
Мансе
15
Капелле
29
Кулибали
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
99
Диони
3-2-3-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
23
Бриансон
24
Мелинг
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
10
Фульини
9
Тиуб
9
Тиуб
10
Фульини
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
29
Кулибали
10
Амаду
10
Амаду
29
Кулибали
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
17
Элиассон
17
Дулевич
17
Дулевич
17
Элиассон
20
Кубас
45
Бенрау
45
Бенрау
20
Кубас
11
Фомба
70
Ахлинви
70
Ахлинви
11
Фомба
20
Рипар
14
Маджуга
14
Маджуга
20
Рипар
14
Коне
26
Ру
26
Ру
14
Коне
Остались в запасе
Анжер
Ним
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Анжер - Ним
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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