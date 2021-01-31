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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Вольфсберг
Санкт-Пельтен - Вольфсберг: обзор матча 31 января 2021
Санкт-Пельтен
31.01.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсберг
27'
Д. Йовелич
74'
М. Лиендл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Вольфсберг
84'
Замена
Н. Рнич
️️️️
Д. Визингер
Замена
D. Schutz
️️️️
Р. Любичич
83'
Замена
Р. Асади
️️️️
P. Pokorný
83'
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
G. Davies
83'
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Лиендл
Пас отдал
Д. Визингер
65'
Замена
К. Страцниг
️️️️
Ш. Дьен
65'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Йовелич
65'
Замена
М. Лиендл
️️️️
К. Верницниг
Замена
С. Тетте
️️️️
D. Hugy
60'
37'
Желтая карточка
Д. Визингер
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йовелич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
20
Daniel Schutz
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
3-3-4
1
17
Мухамедбегович
33
5
Блауэнштайнер
44
10
Любичич
0
24
13
Шмидт
10
3
4-3-3
31
Кофлер
24
Лочошвили
3
Шерцер
27
Новак
22
Баумгартнер
24
Верницниг
6
Спранглер
30
Тафернер
29
Визингер
21
Дьен
9
Йовелич
3
4
Асади
4
Асади
3
0
12
12
0
10
Любичич
20
20
10
Любичич
24
10
Тетте
10
Тетте
24
29
Визингер
15
Рнич
15
Рнич
29
Визингер
24
Верницниг
10
Лиендл
10
Лиендл
24
Верницниг
21
Дьен
17
Страцниг
17
Страцниг
21
Дьен
9
Йовелич
18
Рохер
18
Рохер
9
Йовелич
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Вольфсберг
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Санкт-Пельтен - Вольфсберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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