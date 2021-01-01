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    Расписание матчей 01-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 23 тур
    1 января, пятница
    20:30
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
    1 января, пятница
    20:30
    Эвертон
    0:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    1 января, пятница
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    2:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
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