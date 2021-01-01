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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 01 января 2021
Эвертон
01.01.2021, пятница, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
86'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
86'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Калверт-Льюин
79'
Желтая карточка
Т. Дэвис
77'
73'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
73'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
Замена
Х. Родригес
️️️️
Бернард
64'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Г. Сигурдссон
64'
Желтая карточка
Б. Годфри
59'
59'
Замена
М. Антонио
️️️️
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
22
Мина
27
Холгейт
4
Годфри
23
Коулмен
6
Дукуре
22
Дэвис
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
22
Аллер
10
Бенрахма
20
Боуэн
10
Сигурдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
23
Родригес
23
Родригес
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
22
Аллер
18
Антонио
18
Антонио
22
Аллер
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
17
Энтони Гордон
ЛВ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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