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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти: обзор матча 01 января 2021
Шеффилд Уэнсдэй
01.01.2021, пятница, 20:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
61'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
90'
+5
Желтая карточка
К. Йозвяк
90'
+3
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
79'
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
Л. Сибли
72'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
72'
Замена
М. Берд
️️️️
Г. Шинни
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Т. Лис
61'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Виндасс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Шеффилд Уэнсдэй
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-1-5-1
33
Уайлдсмит
28
Одубайо
12
Лис
13
Патерсон
29
Шоу
7
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Виндасс
2
Палмер
10
Беннэн
4-1-3-2
1
Маршалл
5
Кларк
20
14
Бирн
3
Форсит
5
Белик
32
Сибли
4
Шинни
12
Найт
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
10
Виндасс
10
Качунга
10
Качунга
10
Виндасс
32
Сибли
52
52
32
Сибли
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
4
Шинни
18
Берд
18
Берд
4
Шинни
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
49
Кейд Гордон
ПВ
8
Луи Уотсон
ЦП
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
Остались в запасе
49
Кейд Гордон
ПВ
8
Луи Уотсон
ЦП
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти
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2023.05.21 14:28
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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2025.06.26 14:46
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1
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