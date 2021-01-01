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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 01 января 2021
Манчестер Юнайтед
01.01.2021, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
40'
А. Марсьяль
61'
Б. Фернандеш (П)
58'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Фред
90'
+4
Желтая карточка
Н. Матич
90'
Желтая карточка
Л. Шоу
89'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Фернандеш
87'
84'
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Эль-Гази
79'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Б. Траоре
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Фернандеш
61'
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Грилиш
Желтая карточка
Э. Байи
55'
Желтая карточка
Г. Магуайр
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Ван-Биссака
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
3
Байи
29
Ван-Биссака
8
Погба
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-3-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
11
Траоре
21
Эль-Гази
10
Грилиш
11
Уоткинс
8
Фернандеш
7
Джеймс
7
Джеймс
8
Фернандеш
7
Фред
4
Туанзебе
4
Туанзебе
7
Фред
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
11
Траоре
41
Рэмзи
41
Рэмзи
11
Траоре
21
Эль-Гази
9
Дэвис
9
Дэвис
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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