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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 31 января 2021
Нант
31.01.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Монако
83'
Р. Эмон
45'
Г. Марипан
60'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
90'
+3
Желтая карточка
Флорентину
Желтая карточка
Р. Эмон
90'
90'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
С. Диоп
Замена
Б. Ндилю
️️️️
М. Саймон
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Эмон
Пас отдал
А. Жиротто
83'
79'
Замена
Флорентину
️️️️
Ю. Фофана
Вторая желтая
Н. Паллуа
73'
Желтая карточка
Н. Паллуа
73'
69'
Замена
А. Головин
️️️️
К. Дьятта
69'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
П. Чиривелья
️️️️
И. Луза
62'
Замена
Р. Эмон
️️️️
М. Коко
62'
Замена
Л. Бляс
️️️️
А. Туре
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Энрике
Желтая карточка
Д. Аппиа
55'
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марипан
Пас отдал
Д. Сидибе
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Ш. Траоре
34'
29'
Желтая карточка
Ю. Фофана
19'
Желтая карточка
К. Дьятта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
22
Траоре
7
Туре
14
Корчиа
26
Луза
27
Саймон
97
Коко
9
Муани
4-1-1-2-2
23
Леком
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
15
Дьятта
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
26
Луза
4
Чиривелья
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
11
Ндилю
11
Ндилю
27
Саймон
22
Траоре
8
Аппиа
8
Аппиа
22
Траоре
7
Туре
10
Бляс
10
Бляс
7
Туре
97
Коко
9
Эмон
9
Эмон
97
Коко
10
Диоп
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
10
Диоп
24
Фофана
12
Флорентину
12
Флорентину
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Нант
Монако
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Нант - Монако
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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