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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гойас
Интернасьонал - Гойас: обзор матча 11 января 2021
Интернасьонал
11.01.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
43'
Б. Пракседес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Гойас
Замена
Л. Рибейро
️️️️
Р. Дурадо
87'
84'
Замена
M. Ferreira
️️️️
A. Cabral
Замена
Пеглоу
️️️️
Патрик
82'
Замена
М. Гильерме
️️️️
К. Видаль
74'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Нонато
70'
64'
Замена
I.
️️️️
R. Moura
64'
Замена
В. Лопес
️️️️
D. Baggio
64'
Замена
D.
️️️️
B.
61'
Желтая карточка
Херон
Замена
A. Hernández
️️️️
Т. Гальярдо
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Пракседес
Пас отдал
Родиней
43'
29'
Желтая карточка
B.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
5
Breno
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
4
Моледо
23
Родиней
13
Дурадо
8
Патрик
16
Нонато
25
Пракседес
11
Видаль
91
Гальярдо
3-1-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
5
7
Шейлон
20
23
27
92
9
8
Патрик
7
Пеглоу
7
Пеглоу
8
Патрик
91
Гальярдо
99
99
91
Гальярдо
11
Видаль
95
Гильерме
95
Гильерме
11
Видаль
16
Нонато
23
Линдосо
23
Линдосо
16
Нонато
13
Дурадо
14
Рибейро
14
Рибейро
13
Дурадо
5
18
18
5
92
70
Лопес
70
Лопес
92
9
10
10
9
5
80
80
5
Остались в запасе
Интернасьонал
Гойас
9
Leandro Fernández
ЦФ
18
Маурисио
АП
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
88
Marcelo Rangel
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
18
Маурисио
АП
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Хейтор
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
31
Pedro Marinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Интернасьонал - Гойас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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