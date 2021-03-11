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    Расписание матчей 11-03-2021

    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2020/2021), 1/8 финала, первый матч
    11 марта, четверг
    20:55
    Аякс
    3:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    20:55
    Динамо
    0:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    20:55
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    20:55
    Славия
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    23:00
    Рома
    3:0
    Шахтер
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    23:00
    Олимпиакос
    1:3
    Арсенал
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    23:00
    Тоттенхэм
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    11 марта, четверг
    23:00
    Гранада
    2:0
    Мольде
    Матч завершен
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