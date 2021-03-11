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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Шахтер
Рома - Шахтер: обзор матча 11 марта 2021
Рома
11.03.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шахтер
23'
Л. Пеллегрини
73'
С. Эль-Шаарави
77'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Шахтер
87'
Замена
М. Антонио
️️️️
Марлос
87'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тете
Желтая карточка
Д. Манчини
83'
79'
Замена
М. Соломон
️️️️
А. Патрик
79'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Тайсон
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Диавара
79'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
79'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Б. Кристанте
77'
76'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Мораес
75'
Желтая карточка
Тайсон
74'
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 2:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Б. Майорал
73'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Педро
62'
58'
Желтая карточка
А. Патрик
Желтая карточка
М. Кумбула
55'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Г. Мхитарян
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Педро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
31
Дентиньо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Кумбула
2
Карсдорп
24
Диавара
22
Мхитарян
4
Кристанте
12
Вильяр
7
Пеллегрини
9
Педро
4-1-3-2
12
Трубин
2
Додо
44
Витао
22
Матвиенко
31
Исмаили
8
Майкон
11
Тете
10
Патрик
10
Марлос
11
Тайсон
18
Мораес
24
Диавара
3
Ибаньес
3
Ибаньес
24
Диавара
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
9
Педро
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
9
Педро
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
9
Майорал
9
Майорал
22
Мхитарян
18
Мораес
31
Дентиньо
31
Дентиньо
18
Мораес
10
Марлос
8
Антонио
8
Антонио
10
Марлос
11
Тайсон
8
Судаков
8
Судаков
11
Тайсон
11
Тете
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тете
10
Патрик
10
Соломон
10
Соломон
10
Патрик
Остались в запасе
Рома
Шахтер
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Рома - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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